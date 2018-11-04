Стала известна судьба независимости заморской территории Франции

Подведены итоги голосования на референдуме об отделении от Франции ее заморской территории — Новой Каледонии. Об этом сообщает агенство AFP.

Согласно официальным данным, большинство участников (56,4 процента) голосования высказались против независимости Новой Каледонии. Явка на участках составила 80,63 процента. Участникам референдума было необходимо ответить на вопрос: хотят ли они, чтобы Новая Каледония обладала полным суверенитетом и стала независимой. За ходом голосования наблюдали представители ООН и правительства Франции.

Президент государства Эммануэль Макрон назвал итоги голосования «знаком доверия Французской Республике». По его словам, результаты вызвали у него «огромную гордость за то, что [Новая Каледония и Париж] предприняли этот исторический шаг вместе».

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на островах в Тихом океане недалеко от Австралии. По данным агентства, на территории проживает около 175 тысяч граждан. Референдум был согласован французским лидером осенью 2017 года из-за этнических конфликтов между коренными жителями региона — канаками — и «белым населением».

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии от Испании, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость. Мадрид итогов референдума не признал.

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