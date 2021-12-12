В Китае выявили пациента с высокопатогенным птичьим гриппом

Новый случай заражения человека высокопатогенной разновидностью птичьего гриппа H5N6 зафиксировали в Китае. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на уведомление органов здравоохранения Гонконга, полученное из материкового Китая, пишет ТАСС.

Инфекцию выявили у 68-летнего жителя южной провинции Гуандун. Он держал домашнюю птицу.

Симптомы заболевания у него проявились 3 декабря, еще через четыре дня он был госпитализирован. Сейчас находится под присмотром медиков, его состояние расценивается медиками как критическое.

Первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N6 был зафиксирован в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в Китае достигло 53. В 2021 году от штамма H5N6 птичьего гриппа скончался 21 человек.

Ранее китайские врачи зафиксировали первого человека, заболевшего птичьим гриппом H10N3, который до этого передавался только между животными.