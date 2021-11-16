Массовые вспышки птичьего гриппа произошли по всему миру

Вспышки птичьего гриппа участились в 2021 году по всему миру. Случаи массовой гибели птиц произошли в странах Европы и Азии, а в Китае от мутировавшего вируса умерли люди. Данные из Всемирной организации по охране здоровья животных передает The Guardian.

На птицефермах в Норвегии, Южной Корее и Японии вирусом заразились сотни тысяч птиц. В понедельник на одной из корейских фабрик вспышка поразила 770 тысяч животных, всех их пришлось уничтожить.

Высокий риск распространения птичьего гриппа угрожает и другим странам. Франция, Бельгия и Нидерланды уже предупредили фермеров и ввели ограничительные меры для своих хозяйств.

В Китае сообщают, что в 2021 году от штамма H5N6 птичьего гриппа скончался 21 человек. Как и многие другие типы данного гриппа, этот вирус может поражать людей. Ставший причиной вспышек заболевания в Японии вирус H5N8 также передается человеку.

Ранее в Тюменской области ввели режим ЧС из-за случаев птичьего гриппа на местной птицефабрике. 28 октября столицу региона накрыл смог с запахом гари от сжигаемых тушек животных.

