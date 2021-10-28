Российский город накрыл смог от сжигания кур на фабрике из-за птичьего гриппа

Тюмень накрыл смог с запахом гари от сжигания миллионов кур, заболевших птичьим гриппом

Тюмень накрыл смог и запах гари, которые появились из-за сжигания кур после вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике, произошедшей 13 октября. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Дышать нечем, кто-нибудь, власти, отреагируйте, здесь дым стоит и воняет жженой курицей», — пожаловалась автор видео. На кадрах, снятых из окна квартиры, виднеется смог, затянувший окрестные дома.

По данным Znak, запах чувствуется уже более полутора недель. На предприятии уничтожили свыше трех миллионов куриц, осталось сжечь еще около миллиона.

«Запах связан с работой по ликвидации ЧС на территории Боровской птицефабрики из-за распространения высокопатогенного гриппа птицы. Там проводятся дезинфекционные мероприятия — сжигание биологического материала», — приводит издание слова директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

Он также отметил, что к началу ноября планируется закончить сжигание куриц и приступить к дезинфекции помещений.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в поселках Боровском и Андреевском ввели режим чрезвычайной ситуации. Как указывали в Россельхознадзоре, на предприятии намерены уничтожить все поголовье, это около 4,3 миллиона голов птицы.