Работников российской птицефабрики закрыли в цехах из-за птичьего гриппа

Начальство птицефабрики «Боровская» в Тюменской области, на которой произошла вспышка птичьего гриппа, фактически закрыло рабочих в цехах, чтобы те в срочном порядке ликвидировали зараженную птицу. Об этом со ссылкой на жалобы сотрудников рассказала глава первичной профсоюзной организации «Боровская птицефабрика» профсоюза «Наемный рабочий» Фаузия Хисматуллина пишет Znak.

По ее словам, на выходе рабочим блокируют пропуска, а списки ликвидационных бригад составляют без подписей попавших в них сотрудников. При этом об опасности птичьего гриппа для человека никто не сообщает.

Занятых в ликвидации заставляют оставаться на предприятии значительно дольше обговоренных сроков. Изначально предполагалось, что «добровольно-принудительные» бригады будут убивать зараженную птицу только одну неделю, но теперь речь пошла о вахте продолжительностью три недели.

Тем, кто отказывается, грозят увольнением. Им предлагают 3-4 тысячи рублей за смену продолжительностью восемь часов, хотя в действительности рабочие практически живут в цехах.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в поселках Боровском и Андреевском ввели режим чрезвычайной ситуации. Как указывали в Россельхознадзоре, на предприятии намерены уничтожить все поголовье, это около 4,3 миллиона голов птицы.