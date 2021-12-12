Россиянам объяснили пользу хурмы для иммунитета

Специалисты Центра общественного здоровья Карелии рассказали о пользе употребления хурмы в зимний период. Так, витамины А, С и P, входящие в состав фрукта, скажутся на повышении иммунитета и общем состоянии организма, сообщает Пятый канал.

Витамины этих групп также помогают коже оставаться более эластичной и упругой. По мнению ученых, продукт полезен и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет калия в составе.

Также хурма, по словам специалистов, содержит в себе гораздо большее количество пищевых волокон и полезных микроэлементов, нежели яблоки. Это значит, что фрукт подойдет людям с расстройствами пищеварительной системы.

«Хурма является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность», — подытожили специалисты.

Ранее диетолог Дианова заявила, что осенние продукты определенного цвета помогут укрепить иммунитет. Она объяснила, что продукты оранжево-желтого оттенка, такие как тыква, морковь, хурма, мандарины и апельсины, способствуют поддержанию иммунной защиты организма.