Россиянам рассказали о правильном выборе икры на Новый год

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Глава агентства по рыболовству Савельев: при покупке икры стоит проверять маркировку

Фото: Shutterstock

В преддверии новогодних праздников на полках появится много фальсифицированной икры, поэтому стоит внимательно проверять маркировку и выбирать дальневосточную продукцию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По словам эксперта, чтобы сократить риск покупки фальсификата или просроченной прошлогодней икры, нужно обязательно обращать внимание на маркировку, выбитую на крышке товара, а также стараться брать продукт, упакованный на Дальнем Востоке с июля по октябрь.

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«И лучше бы, если эта дата была выбита на крышечке. Так вы себя надежно обезопасите. Потому что если они достают эту икру из холодильников, то печатают дату, когда они туда ее упаковали. Например, 9 декабря, хотя эта икра выловлена в августе», — заключил глава агентства.

В феврале 2020 года Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование красной икры горбуши и назвал лучшую. В тестировании приняла участие продукция марок «То, что надо», «Красное золото», «Русское море», «Тунгутун», «Меридиан» и «Сделано в море». На вкус специалистам больше всего понравилась икра «Русское море» и «Сделано в море». По итогам проверки к покупке рекомендовали все проверенные образцы, кроме «Тунгутун» и «То, что надо».

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Анжелика Бережная
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