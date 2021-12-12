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Россиянам дали прогноз после достижения отметки в 10 миллионов случаев COVID-19

Инфекционист Тимаков: происходит спад волны коронавируса, но омикрон может это изменить

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Прогнозы по ситуации с коронавирусом, сделанные полгода назад, показали, что нынешняя волна коронавируса вскоре пойдет на спад, и это уже сейчас происходит, однако ситуация для россиян может измениться из-за омикрон-штамма. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, комментируя новость о том, что общее число заражений в стране достигло отметки в 10 миллионов человек.

«Данные о том, что [из-за омикрона] повторно заражаются те, кто уже переболел, причем недавно, а не за полгода до этого, плюс заболевания вакцинированных, плюс предварительные данные о значительном снижении эффективности вакцин — все это может свести прогнозы на нет», — заключил он.

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Тимаков добавил, что неофициально заболевших может быть еще больше, так как многие не попали в официальную статистику. По его словам, если усреднить значения, их будет 50-60 процентов среди населения.

Ранее Тимаков заявил, что пока непонятно, как омикрон-штамм поведет себя в странах, где есть популяционный иммунитет. Также неизвестно, как он поведет себя в отношении детей, которых он заражает гораздо чаще.

12 декабря общее число заражений коронавирусом в России превысило 10 миллионов и составило 10 016 896 случаев, суточный показатель — 29 929. Общее количество летальных исходов достигло 289 483.

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Майя Гавашели
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