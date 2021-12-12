Россиянам назвали самые популярные схемы обмана страховщиков

Угон автомобиля под видом аренды, автомобили-двойники и постановочные ДТП с грузовиками стали самыми популярными мошенническими схемами с застрахованными авто в 2021 году. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», пишет РИА Новости.

В ходе расследования, проведенного сотрудниками департамента безопасности компании, им удалось разоблачить группу мошенников, промышлявших кражей дорогостоящих автомобилей на территории Москвы. Преступники по видом аренды перегоняли за рубеж машины. В число угнанных авто попал и застрахованный в «Согласии» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 миллиона рублей.

Кроме того, сотрудники страховой компании также разоблачили группу злоумышленников, промышлявших инсценировкой хищения автомобилей на территории Тамбовской области. В компании по автокаско зарегистрировали Volkswagen Touareg, затем человек, заключивший договор страхования, заявил о краже автомобиля, предоставил документы из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по факту хищения машины.

«В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в "тоталь" (до состояния конструктивной гибели). При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами. Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении. Полученная информация была направлена в правоохранительные органы Тамбова», — рассказали эксперты.

Также в «Согласии» выявили мошенника, который устраивал ДТП в столичном регионе. Выяснилось, что Евгений С. владеет семью автомобилями, но только на авто одной марки и модели (Nissan Cedric), по данным ГИБДД, он попал в аварии 168 раз. По базе судебных дел одного из судов Москвы, с 2017 года он неоднократно подавал иски к страховым компаниям («РЕСО-Гарантии», «Ингосстраху», «Росгосстраху», «Согласию», «МАКС» и другим)

«Для организации аварии, в которой Евгений С., согласно его замыслу, выглядит пострадавшей стороной, он выбирает преимущественно грузовые авто, водителям которых сложнее следить за "слепыми зонами". ДТП в основном происходят во время движения по круговой развязке», — сообщили в страховой компании, отметив, что ранее в Москве был замечен автоподставщик на Bentley Continental, который спровоцировал порядка 60 аварий.

В отношении всех злоумышленников были возбуждены уголовные дела по фаату мошенничества, ведутся расследования.

Ранее о подобных схемах мошенничества на дороге сообщали «Известия». По данным журналистов агентства, злоумышленники устраивают ДТП, в которых повреждают дорогие машины, при этом ведут видеосъемку, чтобы получить выплаты по страховке. После страховых выплат и легкого ремонта автомобиль снова попадает в аварию. Так, дорогостоящие машины могут участвовать в подставных инцидентах до десяти раз в год.

