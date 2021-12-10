Автомошенники придумали новую схему подстав на дороге: они устраивают ДТП, в которых повреждают дорогие машины, при этом ведут видеосъемку, чтобы получить выплаты по страховке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

После страховых выплат и легкого ремонта автомобиль снова попадает в аварию. Так, дорогостоящие машины могут участвовать в подставных инцидентах до десяти раз в год. Схема нацелена именно на получение выплат, для этого и ведется съемка. Транспортное средство мошенники ремонтируют поверхностно или неоригинальными запчастями.

Заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев отметил, что у злоумышленников есть свои сервисы, где они быстро устраняют повреждения. Кроме того, мошенничество строится на страховании дополнительного поврежденного имущества, например, перевозимых мотоциклов, стекла и так далее, что позволяет увеличить размер выплаты вдвое.

Также мошенники выбирают машины, которые страховщики не могут отремонтировать из-за длительного срока поставки запчастей или из-за их дороговизны, например, для Jaguar и BMW, где сумма ущерба превысит лимит ответственности компании.

За девять месяцев 2021 года ущерб от мошенничества в автостраховании достиг 2,9 миллиарда рублей. Кроме того, страховые компании фиксируют рост убытков из-за подобных действий злоумышленников по сравнению с 2020 годом. Схемы сложно распознать из-за дозированного предоставления информации, также возникают проблемы при расследовании из-за отсутствия доступа к записям камер и базам данных ГИБДД.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что около полмиллиона россиян помогают мошенникам, выступая в качестве дропов (подставных лиц, через счета которых обналичиваются украденные деньги). По его словам, таких злоумышленников легко распознать, но очень мало шансов доказать совершенное преступление.

