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Путин рассказал о работе извозом в 1990-е

Президент России Путин о работе частным извозом в 1990-е: неприятно об этом говорить
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в фильме «Новейшая история» признался, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом. Отрывок видеозаписи вышел на телеканале «Россия 24». Выпуск доступен в YouTube.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — рассказал политик.

Ранее Путин сообщил, что среди советников правительства во времена первого президента Бориса Ельцина был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Марина Совина
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