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Польша назвала наивным смягчение позиции США по «Северный потоку-2»

Замглавы МИД Польши: власти США смягчают позицию по «Северному потоку-2» в надежде на мир

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Польша озабочена смягчением позиции США по газопроводу «Северный поток-2». Об этом в интервью газете Australian Financial Review заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

По его мнению, американские власти рассчитывают, что мягкое отношение к России гарантирует мир в ближайшие месяцы. Яблоньский назвал такой подход наивным. В Варшаве полагают, что через год напряженность снова начнет расти, но к тому времени у Европы будет еще меньше рычагов для давления на Россию, чем сейчас.

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Проблема, по словам Яблоньского, связана с тем, что «Северный поток-2» позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины. В Польше опасаются, что это увеличит влияние [президент России Владимира] Путина на украинские власти и общество. «Без войны, без военного вмешательства он сможет поменять политическую ориентацию Украины на гораздо более пророссийскую», — объясняет Яблоньский.

Очевидно, что для Европы это было бы политической ошибкой. Нам следует всегда ставить на первое место безопасность, а не денежную выгоду, особенно если ее увидят лишь несколько немецких компаний

Павел Яблоньскийзаместитель главы МИД Польши

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Россия якобы вознамерилась напасть на Украину благодаря капитуляции президента США Джо Байдена перед Путиным. По его мнению, тот проявил ее, когда отменил санкции против «Северного потока-2».

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Олег Парамонов
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