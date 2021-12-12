Американский сенатор обвинил Байдена в слабости перед Россией и Китаем

Сенатор-республиканец Конгресса США Тед Круз заявил, что слабость американского президента Джо Байдена «играет на руку плохим парням» типа России и Китая и приведет к катастрофе во внешней политике США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью американского политика телеканал Fox News.

По мнению Круза, американцы еще долго будут ощущать последствия «позорного» бегства США из Афганистана, которое показало неспособность Соединенных Штатов дать отпор своим противникам.

«Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <…> они не верят, что президент США что-либо предпримет», — подчеркнул сенатор.

Политик заявил, что Россия якобы вознамерилась напасть на Украину именно благодаря капитуляции Джо Байдена перед президентом России Владимиром Путиным. «Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта "Северный поток-2"», — заявил республиканец.

Круз подчеркнул, что главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали.

Ран бывший президент США Дональд Трамп заявил, что был опечален президентом США Байденом во время его переговоров с Путиным. Он отметил, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».