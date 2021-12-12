Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден опечалил Трампа на переговорах с Путиным

Трамп заявил, что был опечален президентом США Байденом во время его переговоров с Путиным
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его опечалил действующий глава государства Джо Байден во время его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — сказал Трамп на митинге сторонников, добавив, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они продлились два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины. Лидеры двух стран также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол Украины призвал не ждать помощи от Германии
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
Байден опечалил Трампа на переговорах с Путиным
Раскрыты подробности смерти ребенка в петербургской стоматологии после наркоза
Россиянам дали советы по выбору петард и фейерверков
Полиция застрелила вооруженного мужчину около резиденции принца Уильяма
Названы главные риски для курса доллара в 2022 году
Дробыш оправдался за скандал с Киркоровым
Путин рассказал о работе извозом в 1990-е
Американцы назвали чушью статью профессора Хартвелла о Путине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter