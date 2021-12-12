Байден опечалил Трампа на переговорах с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его опечалил действующий глава государства Джо Байден во время его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — сказал Трамп на митинге сторонников, добавив, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи. Они продлились два часа. Главной темой беседы стала ситуация вокруг Украины. Лидеры двух стран также рассмотрели вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и иранской ядерной сделки.