Канцлер Германии призвал возобновить «нормандский формат»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить «нормандский формат» для разрядки ситуации вокруг Украины. Его слова в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким приводит ТАСС.

По словам канцлера ФРГ, нужно использовать все возможности для деэскалации. «К этому относится и «нормандский формат», который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом», — заявил Шольц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства рассказал, что во время беседы они обсудили вопросы работы Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, возобновление встреч в «нормандском формате», энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергоносителей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Киев попытался вернуть территории силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.