Полиция застрелила вооруженного мужчину около резиденции принца Уильяма

Британские полицейские застрелили вооруженного мужчину при попытке задержания около Кенсингтонского дворца — резиденции герцога и герцогини Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщила полиция королевства, передает ТАСС.

Сообщения о том, что мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и букмекерские конторы на Малрос-роад, поступили правоохранителям в 15:04 по местному времени (18:04 по Москве). Его задержали на перекрестке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, недалеко от Кенсингтонского дворца. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был застрелен.

В районе перекрыты некоторые дороги, гражданам рекомендуют выбирать другие маршруты. Информации о том, было ли совершено ограбление, не приводится.

Ранее двое полицейских и еще один мужчина получили ранения при нападении неизвестного злоумышленника с ножом в Лондоне. Напавший был задержан, позднее были задержаны еще двое подозреваемых.