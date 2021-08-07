Вооруженный ножом мужчина ранил троих человек в Лондоне

Двое полицейских и еще один мужчина получили ранения при нападении неизвестного злоумышленника с ножом в Лондоне, сообщает «Би-би-си».
Инцидент произошел вечером 6 августа. Полицию вызвали в район Вуд-Грин местные жители. Двое из числа прибывших полицейских были атакованы подошедшим к ним человеком, ранение получил также 61-летний мужчина.
Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Напавший был задержан, позднее были задержаны еще двое подозреваемых. Полиция расследует обстоятельства дела и мотив нападения, но отмечает, что не связывает его с терроризмом.