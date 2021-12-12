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В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей

Сенатор Климов: в Евросоюзе недовольны Польшей и рассматривают ее как агента влияния США
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Член Совета Федерации Андрей Климов рассказал, что в Евросоюзе недовольны поведением Польши и определяют действия Варшавы как направленные на раскол ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как указал сенатор, в самой Европе Польшу рассматривают как американского агента влияния. Климов напомнил, что Варшава «навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства», что привело к событиям на Украине в 2014 году и в Белоруссии в 2020-м.

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Комментируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу», Климов заявил, что оно носит провокационный характер. «Играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в XXI веке», — написал сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — заявил он. По его мнению, президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает с Москвой. В связи с этим Моравецкий призвал европейские страны объединиться и дать в таком случае резкий ответ.

Марина Совина
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