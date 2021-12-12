Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Уничтоженный торнадо американский город показали на видео

Снесенный с лица земли сильнейшим торнадо в истории город Мейфилд показали на видео

Уничтоженный торнадо город Мейфилд в американском штате Кентукки показали на видео. Ролик в воскресенье, 12 декабря, в Telegram- канале публикует издание Mash.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видны лишенные крыши городские дома, многие из них разрушены полностью. На улицах среди руин зданий видно искореженные автомобили, обломки конструкций и мусор.

В результате стихийного бедствия, по предварительным данным, погибли не менее 100 человек.

Как ранее 12 декабря заявил губернатора штата Энди Бешир, нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. По его словам, разрушения «не похожи ни на что, что он видел в своей жизни». Бешир добавил, что к оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Число заражений коронавирусом в России превысило 10 миллионов
Вакцину Pfizer сочли в 32 раза менее эффективной от омикрон-штамма
Песков назвал агрессивной риторику Байдена о войсках США в Европе
Россиянам дали советы по выбору искусственной ели
Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с 70-летием
Звезда американского тенниса призвала лишить Россию и Китай Олимпиад
В Москве два подростка отравились коньяком и попали в реанимацию
Песков рассказал о тоне общения на переговорах Байдена и Путина
Стало известно о новой схеме мошенничества с использованием видеозвонков
Нурмагомедов отреагировал на поражение Порье в бою за титул чемпиона UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter