Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти Кентукки оценили возможное число жертв в результате торнадо

Губернатор Кентукки Бешир: в результате торнадо, предварительно, погибли более 100 человек

Фото: Cheney Orr / Reuters

Власти штата Кентукки (США) предварительно оценили число жертв в регионе в результате торнадо. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек», — сказал губернатор штата Энди Бешир в ходе пресс-кофнеренции. Он подчеркнул, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. По его словам, разрушения «не похожи ни на что, что я видел в своей жизни».

Бешир добавил, что к оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.

Ранее президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Стихия разрушила свечной завод и склад компании Amazon в Кентукки, а также дом престарелых в Арканзасе.

Российское посольство в США выразило соболезнования родным и близким жертв разрушительных торнадо в стране, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме перечислили изменения в жизни россиян в 2022 году
Власти Кентукки оценили возможное число жертв в результате торнадо
Ученые рассказали о трех этапах старения
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами торнадо
В РПЦ оценили возможность объединения с католиками
Мужчина решил отомстить бросившей его любовнице и убил ее сына
Диетолог рассказала о вредных для пожилых людей продуктах
Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии
В ФРГ рассказали об оказавшейся в тупике из-за «Северного потока-2» главе МИД
Рудинштейн перед смертью раскрыл правду о Прокловой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter