Власти Кентукки оценили возможное число жертв в результате торнадо

Власти штата Кентукки (США) предварительно оценили число жертв в регионе в результате торнадо. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек», — сказал губернатор штата Энди Бешир в ходе пресс-кофнеренции. Он подчеркнул, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. По его словам, разрушения «не похожи ни на что, что я видел в своей жизни».

Бешир добавил, что к оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии.

Ранее президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Стихия разрушила свечной завод и склад компании Amazon в Кентукки, а также дом престарелых в Арканзасе.

Российское посольство в США выразило соболезнования родным и близким жертв разрушительных торнадо в стране, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.