Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами торнадо

Российское посольство в США выразило соболезнования родным и близким жертв разрушительных торнадо в стране. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — говорится в сообщении.

Больше всего жертв (не менее 70) зафиксировано в штате Кентукки. Губернатор штата назвал торнадо самыми разрушительными в истории региона. Президент США Джо Байден поручил оказать помощь штатам, которые пострадали от торнадо. Стихия разрушила свечной завод и склад компании Amazon в штате, а также дом престарелых в Арканзасе.