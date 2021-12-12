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Друг рассказал о жизни убивших пенсионера российских школьниц

Знакомый убивших пенсионера школьниц из Хабаровского края рассказал об их жизни

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Знакомый российских школьниц, подозреваемых в убийстве пенсионера, утверждает, что они были добрыми и позитивными, но часто выпивали. Он рассказал об их жизни изданию «Газета.ру».

Юноша сообщил, что одной из подруг 14 лет, а другой — 15 или 16. Старшую девочку, по его словам, пытался изнасиловать отчим. Кроме того, она ругалась с матерью.

«Мне кажется, они натюкались и что-то приняли, — считает он. — Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями».

Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают. Сейчас они в полиции Ванинского района. В поселке везде обсуждают этот случай

знакомый школьниц, подозреваемых в убийстве пенсионера

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае две школьницы забрались в квартиру пожилого мужчины, избили его, положили на него дверь и начали по ней прыгать. Позднее он скончался в больнице.

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Олег Парамонов
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