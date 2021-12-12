Российские школьницы до смерти забили пенсионера и угрожали убить полицейских

В Хабаровском крае задержали двух российских школьниц, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера. Об этом в воскресенье, 12 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, две подруги 13 и 14 лет забрались в квартиру пожилого мужчины, избили его, разнесли квартиру, сломав в ней почти все вещи, а затем положили на пенсионера дверь и начали по ней прыгать. Затем девочки напали на вышедшую на шум соседку. Женщине чудом удалось спастись и вызвать полицию.

Прибывшим сотрудникам школьницы угрожали убийством — обещали пустить газ и убить их и соседей. Девочки были задержаны, спасти пожилого мужчину не удалось, он умер в больнице.

23 ноября сообщалось, что в Перми несколько российских подростков в лесу около профилактория, расположенного в микрорайоне Крым, засунули петарду в пасть собаке и взорвали ее.