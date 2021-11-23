Российские подростки петардой взорвали голову собаке

В Перми несколько подростков засунули петарду в рот собаке и взорвали ее

В Перми несколько российских подростков в лесу около профилактория, расположенного в микрорайоне Крым, засунули петарду в рот собаке и взорвали ее, сообщает «Комсомольская правда».

Руководитель группы помощи животным «Антидогхантер» после проведения экспертизы намерен добиться реального наказания для несовершеннолетних. «К сожалению, на территории профилактория был только охранник и он не знал, куда обратиться за помощью. У собаки просто нет головы», — рассказал мужчина.

Глава «Антидогхантер» добавил, что передал полиции запись с видеокамер, где запечатлена группа подростков, которые могут быть причастны к убийству животного. Оперативники проверяют все обстоятельства случившегося. Жители Перми осудили действия несовершеннолетних. В соцсетях они пишут, что подобное могли совершить только звери, а не дети.

Ранее в селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области подростки пробрались в дом соседей и разгромили его, убили двух куриц и пытались поджечь собаку. Владелица дома пояснила, что к ней пробрались школьники в возрасте от 9 до 12 лет. Они вынесли технику и личные вещи, а также многое сломали.