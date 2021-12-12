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Польша и Германия ужесточат санкции против Белоруссии

Премьер Польши Моравецкий обсудил с канцлером ФРГ Шольцем новые санкции против Белоруссии
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Remo Casilli / Reuters

Главы правительств Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

На встрече в Варшаве политики обсудили ситуацию у восточной границы Польши. Моравецкий представил Шольцу «изменяющуюся тактику» президента Белоруссии Александра Лукашенко «в отношении использования людей как живого щита» в течение каждой ночи.

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Моравецкий добавил, что обсудил с коллегой новые потенциальные санкции против Белоруссии, которые предстоит рассмотреть на заседании Евросовета. По его словам, страны решили ужесточить меры против страны.

«Реальные экономические санкции. <...> Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы», — подчеркнул премьер-министр Польши.

В начале декабря о новых санкциях против Белоруссии объявили Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Ограничения ЕС коснулись 183 белорусских физлиц и 26 организаций. Вашингтон и Лондон ввели запрет своим гражданам и учреждениям на сотрудничество с «Беларуськалием». Санкции Канады распространились на 24 физических и семь юридических лиц из Белоруссии.

Марина Совина
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