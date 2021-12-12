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В ФРГ рассказали об оказавшейся в тупике из-за «Северного потока-2» главе МИД

FAZ: Глава МИД ФРГ Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2»

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2», заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По его словам, что в качестве представителя партии «Зеленые» Бербок выступала против строительства газопровода.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — Прим. «Ленты.ру») не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — отметил Лейтойзер.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на свои источники, что администрация канцлера Германии может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.

Марина Совина
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