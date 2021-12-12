В Госдуме заявили о готовности защищать Киев «до последнего украинского солдата»

США готовы защищать Киев «до последнего украинского солдата». Об этом в воскресенье, 12 декабря, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, США не станут защищать Украину «до последнего американского солдата», предпочитая, чтобы гибли украинцы. Он отметил, что американские военные продолжат укреплять военное присутствие в Восточной Европе и уже это делают, поскольку таковы их обязательства в отношении союзников по НАТО. Никонов отметил, что не ждет улучшения в отношениях России и США в ближайшее время.

Ранее 12 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал агрессивной риторику президента США Джо Байдена о войсках США в Европе. По словам Байдена, Вашингтон перебросит вооруженные силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом американский лидер подчеркнул, что у руководства США никогда не было планов отправить своих военных на Украину.