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Оценена возможность обвала на биржах из-за омикрон-штамма

Экономист Абрамов: омикрон-штамм коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах

Фото: Pixabay

Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения омикрон-штамма коронавируса вряд ли приведет к обвалу на биржах. Об этом заявил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, даже в случае обвала ущерб для российского рынка будет небольшим. «Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25 процентов и более), он бы не вызвал серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997-1998 годов и в 2008 года», — сказал он.

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Экономист добавил, что по сравнению с ситуациями в те годы, на сегодняшний день российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Также, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, большие суммы там хранят немногие.

По словам Абрамова, если говорить о внутренних институциональных инвесторах, то они осторожно инвестируют в акции.

Ранее в декабре генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала оценила влияние нового омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику. По ее словам, восстановление мировой экономики из-за него замедлится: это связано с неравным доступом к вакцинам против COVID-19. Глава ВТО указала на необходимость «очень усердного» решения этой проблемы, поскольку это грозит возникновением трудностей, представляющих «огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире».

Марина Совина
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