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В РПЦ оценили возможность объединения с католиками

Митрополит Иларион: речи об объединении с католиками нет, это попытка прекратить вражду

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) и Римская католическая церковь (РКЦ) не обсуждают возможность объединения. Речь идет о нормализации отношений, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

«Никакой речи об объединении Церквей не идет — ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне», — заверил он.

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Митрополит пояснил, что речь на данном этапе может идти о прекращении соперничества и вражды между двумя церквями, которая существовала на протяжении многих веков. Он отметил, что между двумя ветвями христианства существует большое количество противоречий — например, во взаимном непризнании святых.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что обсудит возможность визита в Россию с митрополитом РПЦ Иларионом, и подчеркнул готовность провести переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Также во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви Иеронимом II в ходе визита в Грецию, папа Франциск попросил прощения у Бога и православных за ошибки, совершенные многими католиками.

Марина Совина
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