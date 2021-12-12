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Экономика

В ПФР рассказали о надбавке для одной категории пенсионеров

С 1 января пенсионеры будут получать «сельскую надбавку» независимо от места проживания

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, получают повышенную пенсию. А с 1 января 2022 года право на «сельскую надбавку» будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера. О надбавке для одной категории пенсионеров рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), пишет «Российская газета».

В ведомстве напомнили, что после 1992 года право на сельскую надбавку» получают пенсионеры, работавшие в сферах растениеводства и животноводства. При этом работа могла выполняться в организациях, у которых сельское хозяйство не было основным видом деятельности.

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При этом работа до 1992 года в колхозах, на машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах или сельхозартелях, включается в сельский стаж независимо от профессии, специальности или занимаемой должности.

Ранее Пенсионный фонд сообщил, что пенсионерам, у которых срок выплат приходится на 1 число месяца, выдадут деньги за январь в декабре. Таким образом, в последний месяц года они получат сразу две пенсии. Тем, у кого срок выплаты начинается с 3-го числа, смогут получить их вовремя, поскольку Почта России сократила число нерабочих дней. Такую же схему ПФР практиковал год назад.

Марина Совина
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