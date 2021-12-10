Части российских пенсионеров выплатят в декабре две пенсии

Российским пенсионерам, у которых срок выплат приходится на 1 число месяца, выдадут деньги за январь в декабре. Таким образом, в последний месяц года они получат сразу две пенсии. Об этом со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда сообщает Ura.ru.

Тем, у кого срок выплаты начинается с 3-го числа, смогут получить их вовремя, поскольку Почта России сократила число нерабочих дней. Такую же схему ПФР практиковал год назад — деньги за январь начали выплачивать с 25 декабря 2020 года. Но тогда график вошел в норму с 4 января 2021 года.

Ранее сегодня глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов рассказал, что направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии. По его мнению, такая выплата поддержит пенсионеров, наименее социально защищенную группу, перед новогодними праздниками и убережет их от кредитов и микрозаймов.

Накануне Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что за два года, в 2020-2021 годах, передала в ПФР 7,7 миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров и членов их семей.