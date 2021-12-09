Коррупционеры проспонсировали пенсии россиян

Российские коррупционеры проспонсировали пенсии соотечественников. Пенсионный фонд России (ПФР) за два года получил более 7,7 миллиарда рублей, изъятых у чиновников и членов их семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«В 2020-2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 миллиарда рублей, законность получения которых должниками не подтверждена», — сообщили в ведомстве.

Помимо денежных средств, за 10 месяцев 2021 года приставы было изъято и передано Росимуществу, в Гохран и Министерство культуры более 1,5 тысяч объектов роскоши и имущества, представляющего культурную ценность. При этом более половины переданного составляли объекты недвижимости и автомобили.

«Например, в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении должников в рамках одного из гражданских дел, уполномоченным органам передано для обращения в доход государства 533 объекта — 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости», — отметили в ФССП.

Личность фигуранта гражданского дела в пресс-службе ведомства не уточнили.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов раскрыл стоимость арестованного имущества российских коррупционеров. За девять месяцев этого года арестовано имущество на 53,8 миллиарда рублей. Впервые размер этого показателя превысил размер установленного ущерба (53,2 миллиарда).