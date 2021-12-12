Облившего кислотой в центре Петербурга молодую пару россиянина арестовали

В Санкт-Петербурге суд арестовал на время предварительного следствия россиянина Даниила Кота, облившего в центре северной столицы молодую пару кислотой. Об этом в воскресенье, 12 декабря, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По решению Октябрьского районного суда Кот отправился в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в преступлении по статье 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ. В ходе судебного заседания он признал свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном. Мужчина заявил, что на преступление его толкнули измены девушки и ревность. Он сообщил, что после преступления хотел уйти из жизни, но не смог.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», до смени имени 24-летнего Даниила Кота звали Даниял Талибов. Сейчас ему грозит до пяти лет заключения.

11 декабря обвиняемый подбежал к прогуливавшимся 18-летнему молодому человеку и 16-летней девушке и облил пару кислотой. Жидкость попала несовершеннолетней на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон. У молодого человека диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние оценили как удовлетворительное и доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

