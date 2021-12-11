В центре Петербурга молодую пару облили кислотой

В центре Санкт-Петербурга облили кислотой двух молодых людей, одна из пострадавших — несовершеннолетняя, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова. К прогуливавшимся 18-летнему молодому человеку и 16-летней девушке подбежал мужчина и облил пару кислотой.

Жидкость попала несовершеннолетней на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон.

У молодого человека диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние оценили как удовлетворительное и доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Полиция задержала подозреваемого в нападении через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Отмечается, что злоумышленнику 24 года, он безработный и приехал в Петербург из Твери. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

