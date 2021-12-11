Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В центре Петербурга молодую пару облили кислотой

«Фонтанка»: в центре Санкт-Петербурга мужчина облил кислотой двух молодых людей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга облили кислотой двух молодых людей, одна из пострадавших — несовершеннолетняя, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова. К прогуливавшимся 18-летнему молодому человеку и 16-летней девушке подбежал мужчина и облил пару кислотой.

Жидкость попала несовершеннолетней на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон.

У молодого человека диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние оценили как удовлетворительное и доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Полиция задержала подозреваемого в нападении через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Отмечается, что злоумышленнику 24 года, он безработный и приехал в Петербург из Твери. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали о стадиях эволюции коронавируса
В МИД России заявили о попытке Запада подменить мировую правовую систему
Российского шахматиста осудили за помощь Карлсону в борьбе с Непомнящим
Россиянка убила шестимесячного ребенка подруги и оставила его в спортивной сумке
Лидер группы Kiss продаст дом со скидкой из-за жары и стриптизерш
Стали известны подробности экстренной посадки рейса Москва — Краснодар
В Верховной Раде оценили последствия референдума по Донбассу для Украины
В США рассказали о проблемах с американскими FGM-148 Javelin на Украине
Кремль отказался снижать цену на газ для Греции
Россиянам назвали появляющиеся за час до инфаркта мозга симптомы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter