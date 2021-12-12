Пьяный мужчина напал на полицейских с ножом и саперной лопаткой

В Червонограде Львовской области пьяный украинец угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а также напал на полицейских, которые предприняли попытку призвать его к порядку, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

«Поступило сообщение о том, что на улице Святого Владимира в Червонограде неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, ведет себя неадекватно, нарушает публичный порядок и угрожает окружающим. Правоохранители пытались призвать мужчину к порядку, однако тот не реагировал на законные требования правоохранителей, сопротивлялся и напал на полицейских с ножом», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции были вынуждены применить к нарушителю спецсредства и задержать его. Нападающим оказался нетрезвый 35-летний местный житель.

Ранее стало известно, что в британском городе Торнаби водитель накричал на пешехода из-за пересечения дороги в неположенном месте, за что был им убит. После случившегося нападавший сбежал с места преступления и избавился от орудия убийства, которое так и не нашли.