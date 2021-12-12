Пешеход зарезал водителя после замечания о переходе в неположенном месте

В британском городе Торнаби водитель накричал на пешехода из-за пересечения дороги в неположенном месте, за что и был им убит. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным правоохранителей, 34-летний Александр Лейтон вышел на оживленную дорогу и едва не попал под колеса автомобиля BMW, за рулем которого был 40-летний Джеймс Стоко. Автомобилист, везущий в салоне маленького сына, выкрикнул замечание пешеходу, после чего тот достал из рюкзака нож и зарезал мужчину на глазах у ребенка.

Сообщается, что после случившегося Лейтон сбежал с места преступления и избавился от орудия убийства, которое так и не нашли. На следующий день нападавшего задержали в пиццерии. По словам пешехода, это было самооборона.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель после поездки напал с ножом на двух пассажиров своего такси. Вечером 10 декабря 27-летний таксист повез двух мужчин. Отмечается, что они направлялись в магазин на улице Ленсовета (на юге города) и что оба находились в нетрезвом состоянии. В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт. Когда мужчины вышли из машины, таксист вышел вслед и порезал обоих ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.