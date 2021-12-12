12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме

По меньшей мере 12 человек пропали без вести в результате мощного взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Об этом пишет газета Giornale de Sicilia.

Сообщается, что в результате взрыва произошло обрушение пятиэтажного года, кроме того взрывная волна повредила два соседних здания. Инцидент произошел около 20:30 по местному времени (22:30 мск).

По последним данным, среди пропавших трое детей и семейная пара — СМИ сообщают, что женщина была беременна. Точное число пострадавших пока неизвестно. Под обломками здания находятся люди, их ищут спасатели. Поиски осложняют постоянные утечки газа. По словам очевидцев, жильцы дома почувствовали запах газа за несколько дней до трагедии.

На месте работают пожарные, скорая помощь и другие экстренные службы. Кроме того, в Раванузу прибыли три бригады добровольцев.

В начале сентября 66-летняя пенсионерка из Свердловской области посреди ночи открыла газ в квартире и стала угрожать взрывом, а после приезда полицейских по решеткам перелезла со своего балкона на пятом этаже на четвертый этаж к соседям. Газ в доме перекрыли, всех жильцов эвакуировали. Россиянку задержали и передали медикам.