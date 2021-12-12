Трамп пообещал устроить крупный митинг и забыл назвать дату

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что в скором времени он устроит крупный митинг для своих сторонников в штате Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Трамп заявил, что в субботу, 11 декабря, он выступил перед своими сторонниками в городе Санрайз во Флориде и прекрасно провел время с ними время. Политик анонсировал другую встречу со своими единомышленниками в «недалеком будущем», однако он забыл назвать точную дату ее проведения.

«Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернемся в это место для проведения крупного митинга в не столь отдаленном будущем. Увидимся позже!», — пообещал экс-президент США.

В ближайшие дни Трамп также встретится со своими единомышленниками в Хьюстоне и Далласе (штат Техас). По данным СМИ, цена билетов на массовые мероприятия с участием американского экс-президента достигает 7,5 тысячи долларов.

Ранее Трамп анонсировал создание новой соцсети TRUTH Social. Она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий» и станет «соперником либеральных СМИ».