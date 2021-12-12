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Российские работодатели стали чаще платить годовые премии

Опрос SuperJob: в 2021 году 43% работодателей готовы выплатить годовую премию сотрудникам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2021 году 43 процента работодателей готовы выплатить персоналу годовую премию в качестве вознаграждения — это больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие 1 тысяча работодателей и 2,5 тысячи работоспособного населения из 213 населенных пунктов страны.
Из данных следует, что вознаградить всех сотрудников собираются 20 процентов работодателей, 23 процента намерены выдавать премии отдельным специалистам или отделам, в 36 процентах компаний не планируют выплачивать премию.

Среди компаний, в которых хотят премировать всех сотрудников, больше всего небольших организаций с численностью персонала до 100 человек. Чаще других премии выдают компании, работающие в сфере торговли (21 процент). В сферах IT, интернета и связи чаще всего вознаграждают работников выборочно.

Ранее исследование «Работы.ру» показало, что почти половина опрошенных работодателей (48 процентов) планируют вернуть всех удаленных сотрудников обратно в офисы после улучшения эпидемиологической ситуации. Около 14 процентов сказали, что хотят частично вернуть работников в офисы. По 19 процентов представителей компаний планируют трудиться в гибридном формате или вообще не будут менять текущий режим работы.

Марина Совина
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