Почти половина компаний захотела вернуть россиян обратно в офисы

Почти половина опрошенных работодателей (48 процентов) планируют вернуть всех удаленных сотрудников обратно в офисы после улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Около 14 процентов сказали, что хотят частично вернуть работников в офисы. По 19 процентов представителей компаний планируют трудиться в гибридном формате или вообще не будут менять текущий режим работы. Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27 процентов намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости.

Около 45 процентов представителей бизнеса заявили, что в настоящее время у них работают дистанционно менее 10 процентов, а в 30 процентах фирм — 10-30 процентов. Еще три процента отметили, что у них на удаленке находятся 30-50 процентов работников, девять процентов указали на 50-75 процентов, а 13 процентов отметили дистанционную занятость более 75 процентов штата.

Кроме того, 36 процентов опрошенных рассказали, что активно мотивируют сотрудников к вакцинации от коронавируса. Из них 21 процент отметили, что дают сотрудникам дополнительный выходной, пять процентов выплачивают премии за вакцинацию, а 10 процентов поощряют сотрудников устно. Еще 26 процентов уверены, что поощрять работников за вакцинацию необходимо, но пока они не запустили таких программ. При этом 38 процентов считают, что не должны дополнительно мотивировать работников к вакцинации.

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