Россиянам назвали отпугивающий работодателя контент на личных страницах соцсетей

Superjob: каждый пятый работодатель отказывал в приеме на работу из-за страниц соцсетей

По данным сервиса Superjob, в 2021 году каждый пятый работодатель отказывал россиянам в приеме на работу из-за контента, опубликованного на их личных страницах в соцсетях. «Известия» опросили экспертов и назвали информацию, которая отпугивает нанимателей.

HR-директор «1С-Битрикс» Владислав Викулов напомнил, что в России растут репутационные риски по скандальным постам, к тому же, планомерно увеличивается ответственность за высказывания в публичном пространстве. По его словам, личное мнение, опубликованное в соцсети, воспринимается обществом так, будто оно прозвучало от лица компании, хотя по факту это не так. В этом случае могут пострадать сотни человек, не имеющие к публикации, задевшей чьи-то интересы, никакого отношения.

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«Я считаю, что редкой корпорации нужны потенциальные проблемы, связанные с провокационными, оскорбляющими, агрессивными заявлениями, которые в теории могут быть расценены как нарушение социальных, административных или уголовных норм. Так что процедуры проверки следа кандидатов в соцсетях не теряют актуальность», — подчеркнул эксперт.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина добавила, что в сети лучше избегать публичных оскорблений или осуждений в постах или комментариях, не публиковать слишком откровенный и тем более экстремистский контент. Также не стоит употреблять ненормативную лексику.

Эксперты отметили, что некоторые люди заводят несколько аккаунтов, одни публичные, для работодателей, под настоящим именем и фамилией, другие фейковые, для личных интересов. Санина посоветовала закрывать свои страницы, вместо того, чтобы создавать поддельные.

Независимый HR-консультант Дмитрий Дыгин порекомендовал удалять со страниц «следы бурной молодости», особенно тем, кто работает с клиентами. Вместе с тем он не советует полностью вычищать аккаунты, поскольку они служат своеобразным портфолио для человека.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что работник в пандемию может перейти на удаленку, если напишет соответствующее заявление работодателю. Он напомнил о правиле, согласно которому 60 процентов персонала во время пандемии должны перевестись на удаленную работу. По мнению юриста, сотрудник может написать заявление с просьбой перевести его на удаленку, в котором необходимо обосновать необходимость изменения формата работы.

