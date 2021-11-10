Назван способ уйти на удаленку в пандемию

Работник в пандемию может перейти на удаленку, если напишет соответствующее заявление работодателю. Такой способ сменить формат работы назвал юрист Иван Соловьев изданию URA.RU.

Соловьев напомнил о правиле, согласно которому 60 процентов персонала во время пандемии должны перевестись на удаленную работу. По мнению юриста, сотрудник может написать заявление с просьбой перевести его на удаленку, в котором необходимо обосновать необходимость изменения формата работы. Однако эксперт также подчеркнул, что в результате перехода на удаленку у сотрудника могут поменяться должностные обязанности. Если их станет меньше, то и зарплату могут сократить. «Человек должен быть к этому готов. Если работнику мотивированно отказали в переводе на удаленную работу, то суд вряд ли примет к рассмотрению такой иск», — рассказал Соловьев.

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Юрист также отметил, что сотрудник, работающий из дома, может запросить компенсацию расходов. По словам Соловьева, работодателю даже выгодно перевести персонал на удаленку, так как такой формат освобождает от финансовых трат на содержание места работы. «Опять же, работник может запросить компенсацию расходов по работе, на телефонную связь, за электричество, и это будет абсолютно законно», — подчеркнул эксперт.

Но руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич отметил, что переход на удаленную работу невозможен, если это не прописано в трудовом договоре. «Если это не прописано, то нет оснований и права у работодателя отправлять сотрудника на удаленку», — рассказал эксперт.

Ранее, в октябре, исследование показало, что россияне предпочитают работать из дома и не стремятся возвращаться в офисы. 70 процентов опрошенных сотрудников предпочли бы работать удаленно. Пойти навстречу своим сотрудникам готовы и работодатели. 52 процента опрошенных менеджеров заявили, что собираются сохранить гибридный формат работы в 2022 году. Результаты другого исследования показывают, что россияне стали менее эффективно работать на удаленке и чаще сталкиваться с выгоранием.