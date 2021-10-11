Россияне не захотели возвращаться в офисы

Россияне за время пандемии привыкли к удаленной работе и не хотят возвращаться в офисы. По данным исследования международной рекрутинговой компании Hays (есть в распоряжении «Ленты.ру»), 70 процентов из 486 опрошенных сотрудников предпочли бы работать из дома.

17 процентов респондентов назвали удаленную работу значимым, но не критическим условием. Лишь 13 процентов посчитали наличие удаленного варианта несущественным фактором. При этом женщин дистанционная работа привлекает больше, чем мужчин: важность возможности работы из дома подчеркнули 60 процентов сотрудниц и лишь 41 процент сотрудников. Наименьшую значимость удаленка представляет для молодых респондентов (до 24 лет), а наибольшую — для участников опроса старшего возраста (старше 55 лет) и специалистов 25-28 лет.

Компании отчасти готовы пойти на компромисс и обеспечить своих сотрудников гибким графиком посещения офиса. Из 487 опрошенных менеджеров 52 процента собираются сохранить гибридный формат работы в 2022 году. Сотрудники смогут приходить в офис несколько раз в неделю, а остальное время выполнять свои обязанности из дома. Лишь 22 процента работодателей хотят полностью вернуть персонал в офис.

67 процентов компаний, предлагающих вариант удаленной работы, готовы предоставить сотрудникам возможность работать из другого города. Часть работодателей допускает такую опцию только для IT-специалистов, высшего менеджмента, а также профессионалов в области маркетинга, PR, рекламы и диджитал.

Некоторые компании разрешают работать даже из другой страны, однако о такой возможности рассказали лишь восемь процентов сотрудников. «На данный момент удаленная работа из другой страны не регулируется российским законодательством. Это "серая зона" как для работодателей, так и для сотрудников», — объяснила ведущий юрист Hays Лилия Газина.

Возвращаться в офисы не хотят и жители других стран. Так, например, 65 процентов американцев готовы согласиться на пятипроцентное сокращение зарплаты в обмен на возможность работать из дома. При этом компании прикладывают множество усилий, чтобы вернуть персонал в офисы: устраивают вечеринки и предоставляют бесплатные обеды и занятия по йоге.