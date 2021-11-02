Россияне растеряли эффективность работы на удаленке

На второй год пандемии коронавируса россияне растеряли эффективность, работая удаленно. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания, передает Forbes.
Результаты исследования «Ростелекома» показали, что 40 процентов фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.
Основной причиной снижения качества работы называют несовершенство организационных процессов, а также неэффективность инструментов, которые используются для работы в дистанционном формате. «В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить», — заключила старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар» Елена Черникова.
У состояния эмоционального выгорания есть минимум пять признаков. Во-первых, речь идет об исчезновении эмпатии. При эмоциональном выгорании у психики не остается сил на жалость и сочувствие. Второй признак заключается в том, что любимые занятия больше не доставляют удовольствия. Также при выгорании нарушаются сон и аппетит, понижается самооценка, кроме того, человек ощущает постоянную усталость.