Россияне растеряли эффективность работы на удаленке

На второй год пандемии коронавируса россияне растеряли эффективность, работая удаленно. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания, передает Forbes.

Результаты исследования «Ростелекома» показали, что 40 процентов фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.

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Основной причиной снижения качества работы называют несовершенство организационных процессов, а также неэффективность инструментов, которые используются для работы в дистанционном формате. «В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить», — заключила старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар» Елена Черникова.

У состояния эмоционального выгорания есть минимум пять признаков. Во-первых, речь идет об исчезновении эмпатии. При эмоциональном выгорании у психики не остается сил на жалость и сочувствие. Второй признак заключается в том, что любимые занятия больше не доставляют удовольствия. Также при выгорании нарушаются сон и аппетит, понижается самооценка, кроме того, человек ощущает постоянную усталость.