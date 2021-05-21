Россиянам назвали пять признаков эмоционального выгорания

У состояния эмоционального выгорания есть минимум пять признаков. Их россиянам назвали медики «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Томской области. Публикация об этом появилась в Instagram учреждения.

По данным специалистов, стоит обратить внимание на исчезновение эмпатии — при эмоциональном выгорании у психики не остается сил на жалость и сочувствие. Второй признак заключается в том, что любимые занятия больше не доставляют удовольствия.

Третий показатель выгорания — нарушение сна и аппетита. При этом желание спать не наступает даже при сильной усталости, а любимые блюда не приносят удовольствие. Четвертый признак — снижение самооценки. В таком состоянии человек постоянно недоволен собой, видит только свои отрицательные качества и наказывает себя за любые неудачи.

Пятый симптом, на который стоит обратить внимание, — постоянная усталость. Человек не может справиться со всеми проблемами и ему требуется помощь.

Специалисты центра также дали советы для борьбы с таким состоянием. По их словам, надо перестать все контролировать. Стоит больше гулять, читать, слушать музыку. Также не стоит требовать от себя слишком многого. Кроме того, надо больше общаться с близкими людьми, которые могут дать заботу и принять недостатки.

Еще один способ восстановления сил — здоровый сон. Чтобы переключиться и повысить уровень гормона радости, стоит заниматься физическими нагрузками. Также важно уходить в отпуск и полноценно отдыхать, чтобы перезагрузиться и отвлечься от работы.