Россиянам назвали способы избежать выгорания на работе

Профессионального выгорания можно избежать или сгладить его проявление. Способы сделать это в беседе с NEWS.ru назвали психиатр Александр Федорович и HR-специалист Зулия Лоикова.

Врач-психотерапевт высшей категории Федорович указал, что синдром психоэмоционального выгорания часто относится к профессиям, которые призваны помогать людям: медики, психологи, психиатры, юристы, социальные работники и другие. Признаками этого профзаболевания считаются ухудшение сна, настроения и общего самочувствия. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, в первую очередь за счет создания здоровой атмосферы в коллективе, отметил он.

Выгорание может наступить у сотрудников, для которых смешались профессиональная и личная стороны жизни. Часто такое случается на удаленной работе. Усугублять ситуацию может начальство, которое нагружает работника дополнительными заданиями в качестве «компенсации» за сэкономленное на дороге время. В такой ситуации человеку необходимо выстроить четкие границы, в том числе с руководством. «Важно переключаться и выстраивать границы. Никто не может работать в режиме постоянного напряжения», — сказала Лоикова.

По ее словам, сохранить продуктивность поможет переключение на другие виды деятельности. Например, в офисе человек может устраивать себе «перекуры» или перерывы, а в нерабочее время концентрироваться на хобби, чтобы отвлекаться от мыслей о работе.

Чтобы создать здоровую рабочую атмосферу, в некоторых компаниях выделяют деньги на внештатного психотерапевта. Если такой возможности нет, сотрудник может делиться эмоциями с коллегами, если уверен, что получит поддержку и не станет объектом сплетен. Кроме того, сам начальник может оказать психологическую помощь, если позволит работникам высказывать свои идеи. Однако эта тактика будет работать, если мнение сотрудника действительно будет услышано, а не выслушано «для галочки», добавила Зулия Лоикова.

Согласно исследованию телемедицинского сервиса «Доктор рядом», после 2020 года эмоциональное выгорание затронуло половину россиян. Многие респонденты признались, что испытывают постоянное напряжение, эмоциональную замкнутость и истощение, чувствуют себя загнанными в тупик.