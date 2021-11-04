Россияне захотели больше выходных

Почти половина россиян захотели, чтобы выходных должно быть больше. При этом большинство работают по графику 5/2, показало исследование HeadHunter, передает РИА Новости.

Так, больше половины (67 процентов) работников в России имеют график 5/2, каждый десятый — график 2/2. Наименее распространены в стране графики 6/1 и 4/3, так работают только 6 процентов опрошенных. «Почти у каждого пятого (17 процентов) работника свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем», — отмечается в исследовании.

При этом не устраивает текущий график работы почти каждого третьего (30 процентов) респондента. Более трети (38 процентов) среди тех, кто хотел бы изменить график, хотели бы работать 6/1, 30 процентов — 4/3, 28 процентов — 5/2. Каждый шестой (16 процентов) хотел бы работать в «плавающем» графике 4/2 либо в свободном, без привязки к дням недели.

Кроме того, 47 процентов опрошенных считают, что выходных дней должно быть больше, наибольшая доля — среди москвичей и жителей Краснодарского края (по 54 процентов).

Ранее россияне назвали зиму самым продуктивным временем года для работы. Самый эффективный день для работы, по мнению респондентов, вторник. При этом для трети сотрудников время года не имеет значения.