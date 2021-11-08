Россияне оказались в опасности из-за перехода на удаленку

Работодатели в России сокращают число социальных гарантий и льгот для сотрудников, выяснили специалисты из Высшей школы экономики и Института социологии РАН. Распространение удаленной занятости создает опасность дальнейшего уменьшения соцпакета, пишет «Коммерсант». Угроза связана с тем, что ради перехода на дистанционку работники готовы отказаться от других привилегий.

За последние 20 лет количество сотрудников с доступом к корпоративной медицине, питанию и транспорту сократилось почти вдвое, свидетельствуют результаты совместного исследования Центра лонгитюдных обследований Высшей школы экономики и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН по данным российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭПЗН) Высшей школы экономики за 2000–2018 годы.

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Оказалось, что доля работодателей, которые готовы за свой счет отправить сотрудника в санаторий или дом отдыха, снизилась почти на 30 процентов — с 44,2 до 15,8 процента. Доступность корпоративной медицинской страховки также существенно сократилась — с 37,7 до 16,6 процента. Похожим образом изменилось и число работающих россиян с правом на дотации на транспорт — падение с 14,4 до 8,1 процента.

Быстрее всех упала доступность льготного кредита на ремонт или строительство — доля сотрудников, которые могут оформить такой займ, составляет всего 2,5 процента, хотя в 2000 году их было 14. Почти так же активно сокращается число тех, чьим детям предоставляют или оплачивают место в детском саду (с 13,5 до 3,1 процента). Самой стабильной соцгарантией оказалось право на бесплатное или льготное питание — его доступность снизилась лишь на 5,4 процентного пункта (с 14,9 до 9,5 процента). Неизменным остался только доступ работников к корпоративному обучению — около четверти работодателей (20-25 процентов) позволяют персоналу бесплатно повысить квалификацию или переобучиться.

Массовый переход на дистанционку может усилить тенденцию урезания соцпакетов. По данным опросов, которые приводит «Коммерсантъ», возможность работать из дома является для россиян приоритетом, ради которого они согласны на понижение заплаты или сокращение льгот. Число желающих трудиться удаленно активно растет, и если оно превысит количество рабочих мест с такой возможностью, работодатели смогут нанимать наименее требовательных кандидатов.

В ноябре сервис «Работа.ру» выяснил, что на дистанционку хотят перейти 72 процента россиян. Лишь 16 процентов опрошенных не готовы сменить формат занятости. Среди плюсов работы из дома жители России назвали возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (61 процент), экономить время на дорогу (46 процентов), денежные средства на транспорт и еду (43 процента). Еще 37 процентов ценят в удаленке возможность проводить больше времени с близкими.