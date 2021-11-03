Россияне назвали плюсы и минусы удаленки

Аналитики сервиса «Работа.ру» в ходе опроса выяснили, что большинство россиян (72 процента респондентов) хотят работать в удаленном формате. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 12 процентов респондентов уже работают на удаленке, еще 16 процентов не рассматривают для себя такой формат работы.

Россияне подчеркнули, что плюсами удаленки являются возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (61 процент), экономить время на дорогу (46 процентов) и денежные средства на транспорт и еду (43 процента). Еще 37 процентов опрошенных признались, что удаленный формат работы позволяет им больше времени проводить с семьей.

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Противники удаленки объясняют свою позицию неподходящей профессией (46 процентов), отсутствием живого общения с коллегами (32 процента) и смешиванием работы и личной жизни (29 процентов).

При этом 90 процентов опрошенных признались, что хотели бы получить новую профессию, чтобы иметь возможность работать удаленно.

Опрос проводился в ноябре по всей территории России, в нем участвовали до пяти тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что на второй год пандемии коронавируса россияне растеряли эффективность, работая удаленно. Каждая пятая компания в стране сообщила, что сотрудники стали хуже работать дистанционно, а многие начали увольняться из-за выгорания. Результаты исследования «Ростелекома» показали, что 40 процентов фирм признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.