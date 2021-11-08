В России выросло число мигрантов-программистов

«Ъ»: в России увеличились запросы IT-разработчиков из СНГ и с Украины на работу в России

В этом году значительно увеличилось число запросов от IT-разработчиков из СНГ и с Украины на работу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, из Казахстана в 2021 году поступило на 36 процентов больше запросов в сравнении с прошлогодними показателями. Количество мигрантов из Узбекистана, занятых в области программирования, выросло на 62 процента, из Украины — на 22 процента. Издание предполагает, что это связано с отсутствием спроса на такие специальности на родине.

Также газета заметила переток специалистов из Белоруссии. Желание трудоустроиться в России связано с политическим кризисом в Минске и падением зарплат в IT-секторе.

Опрошенные участники рынка считают, что условия для работников в России стали более чем комфортными. Однако зарплатные предложения от западных компаний с учетом соцпакета по-прежнему значительно превышают российские.

В октябре аналитики «Работа.ру» также перечислили самые высокооплачиваемые профессии на удаленке в России. В топ-3 вошли разработчик, использующий язык программирования Golang, с зарплатой до 450 тысяч рублей в месяц, специалист по тендерам с заработком до 300 тысяч рублей в месяц, а также главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Известия» рассказали об остром дефиците кадров на рынке труда в России. Так, среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры и грузчики. Также наблюдается высокий спрос на работников в сфере строительства: электромонтажников, электрогазосварщиков, отделочников, а также инженеров ПТО, проектировщиков, конструкторов и архитекторов.